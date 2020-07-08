В Тамбове мужчина погасил долг в размере 1,3 млн рублей, чтобы не остаться без квартиры

8 Июль 2020 2020-07-08T11:02:41+03:00

Длительное время он не выплачивал ущерб за совершенное мошенничество

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В Тамбове местный житель должен был возместить ущерб, причиненный преступлением, предусмотренным ст. 159 УК РФ «Мошенничество» на общую сумму 1,3 миллиона рублей. Однако мужчина долгое время уклонялся от погашения долга, и сделал это лишь потому, что испугался остаться без квартиры.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы. Согласно информации, полученной из Росреестра, тамбовчанину принадлежали на праве собственности две квартиры.

- После чего, судебный пристав вынес постановление о запрете проведения регистрационных действии в отношении недвижимого имущества (квартиры) неплательщика. В результате применения меры принудительного исполнения гражданин У. оплатил задолженность в полном объеме, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU