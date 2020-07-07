В Тамбовской области откроют детский консультационный центр

7 Июль 2020 2020-07-07T15:51:24+03:00

В учреждении будут вести прием психологи, дефектологи, логопеды и другие специалисты

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Центр развития ребенка - детский сад «Возрождение» выиграл грант Министерства просвещения РФ, сообщают в управлении образования и науки Тамбовской области. Конкурсный отбор проводился по государственной программе «Развитие образования». 880 тысяч рублей, выделенные из федерального бюджета, направят на организацию работы консультационного центра «Открытая дверь».

Консультационный центр будет оказывать бесплатную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям детей дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

За консультацией к специалистам центра по вопросам воспитания, развития, оздоровления, особенностей поведения детей сможет обратиться любой желающий родитель. Для удобства работа центра будет организована по двум адресам в Тамбове: Первомайская площадь, 15 и улица Советская, 198 «В».

Опытные сотрудники центра – педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи познакомятся с ребенком, дадут индивидуальные рекомендации по выбору наиболее подходящего для ребенка образовательного маршрута и программы воспитания и обучения, окажут родителям необходимую практическую помощь, обучат различным развивающим и коррекционным методикам, помогут подобрать с учетом возрастных особенностей ребенка полезные игры и игрушки, художественную литературу.

На базе консультационного центра будет организован родительский клуб «Мы и наши дети». Здесь планируют проводить различные тренинги, образовательные сессии для родителей по широкому кругу вопросов: от профилактики нарушений детско-родительских отношений до подготовки ребенка к началу посещения школы.

Пока с родителями будут работать специалисты центра, малыши смогут поиграть под присмотром педагогов в центре игровой поддержки ребенка. Дети с особыми образовательными потребностями получат необходимую коррекционную помощь, если посетят лекотеку или службу ранней помощи.

- Записаться на консультацию к специалистам центра можно по телефонам: 75-59-09, 56-06-77, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU