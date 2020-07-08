Тамбовчанин пытался откупиться от автоинспектора 10000 рублей

8 Июль 2020 2020-07-08T11:40:32+03:00

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7 июля около трех часов ночи, на ул. Филиппова сотрудники ГИБДД остановили водителя, который отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Чтобы убедить госавтоинспектора не составлять в отношении него протокол об административном правонарушении, мужчина попытался дать ему 10 тысяч рублей. На место вызвали полицейских, которые задержали мужчину. В отделе автомобилист дал признательные показания.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU