Тамбовчанин пытался откупиться от автоинспектора 10000 рублей
7 июля около трех часов ночи, на ул. Филиппова сотрудники ГИБДД остановили водителя, который отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Чтобы убедить госавтоинспектора не составлять в отношении него протокол об административном правонарушении, мужчина попытался дать ему 10 тысяч рублей. На место вызвали полицейских, которые задержали мужчину. В отделе автомобилист дал признательные показания.
- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU