Тамбовчанин обманом получил кредит, который не собирался отдавать

7 Июль 2020 2020-07-07T15:10:10+03:00

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26-летний житель Тамбова взял в микрофинансовой организации займ, который не планировал отдавать. Он заполнил на сайте организации анкету, в которой указал ложные сведения о работе и зарплате. На основании этих данных ему перечислили 7 тысяч рублей, которыми мужчина распорядился по-своему. Выплаты по займу тамбовчанин не делал и в итоги кредитная организация обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, т.е. хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору ложных и недостоверных сведений).

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 80 часов обязательных работ, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Необходимо отметить, что привлечение к уголовной ответственности не освобождает осужденного от обязанности в полном объеме возместить причиненный преступлением вред.

ИСТОЧНИК KP.RU