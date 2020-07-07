В Тамбовской области мужчина решил отомстить товарищу за сломанную руку и поджег его атвомобиль

7 Июль 2020 2020-07-07T13:53:04+03:00

Мужчина затаил обиду на знакомого и ночью поджег принадлежащую ему машину Фото: УМВД по Тамбовской области

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В селе Платоновка Рассказовского района между двумя местными жителями произошел конфликт на почве злоупотребления спиртными напитками. Во время ссоры 59-летний мужчина отрезком трубы сломал руку своему 56-летнему знакомому.

Пострадавший ушел, но затаил обиду на товарища и решил ему отомстить. Ночью он пришел к дому своего обидчика и поджег стоящий рядом автомобиль «Мерседес Бенц». В итоге огонь полностью уничтожил машину.

Прибывшие на сигнал о возгорании спасатели потушили горящую иномарку. Сотрудники полиции опросили владельца автомобиля, осмотрели место происшествия и нашли улики, подтверждающие поджог. Под подозрение полицейских сразу же попал его знакомый, которому владелец сгоревшей машины накануне сломал руку.

- По результатам проведенной проверки в межмуниципальном отделе МВД России «Рассказовский» возбуждено два уголовных дела – по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Причинение средней тяжести вреда здоровью» и статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас рассказовскими полицейскими проводится сбор улик и доказательств совершения преступлений, устанавливаются и опрашиваются очевидцы и свидетели, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU