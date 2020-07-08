Двое тамбовчан обокрали колбасный павильон на Магистральной

8 Июль 2020 2020-07-08T10:22:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение о том, что на улице Магистральной областного центра неизвестные обокрали торговый павильон с колбасой на сумму более 2000 рублей.

По подозрению в краже были задержаны двое молодых людей 23 и 18 лет. Их доставили в отдел полиции, где они признали свою вину. Известно, что парни попали внутрь павильона, разбив стекло.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Злоумышленникам грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU