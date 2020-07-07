2020-07-07T12:17:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовщине выделили более 25 млн рублей на допвыплаты соцработникам в связи с коронавирусом

Специалисты получат деньги за работу с коронавирусными больными и людьми из группы риска
Ксения АЛЕШИНА
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Общий объем бюджетных средств, выделенных региону на доплату соцработникам, составит 54,6 миллиона рублейОбщий объем бюджетных средств, выделенных региону на доплату соцработникам, составит 54,6 миллиона рублейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовская область дополнительно получит свыше 25 миллионов рублей на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом, а также людьми из группы риска. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

- Общий объем бюджетных средств, выделенных региону на эти цели, составит 54,6 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Выплаты полагаются сотрудникам стационарных организаций, осуществляющим свою деятельность в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены обслуживающего персонала с периодичностью 1 раз в 14 дней. Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, есть ли в учреждении подтвержденные случаи заболевания COVID-19.

Согласно постановлению администрации региона, для врачей, которые работают в соцучреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. А если они непосредственно оказывают помощь коронавирусным больным, то 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников среднего медицинского и административного персонала предусмотрена выплата в 25 тысяч рублей, в случае если они работают с зараженными людьми - 35 тысяч рублей.

Младший медицинский персонал дополнительно получит 15 и 20 тысяч рублей соответственно, технический персонал – 10 и 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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