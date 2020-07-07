2020-07-07T11:00:44+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок на тамбовской трассе

В больнице оказались трое мужчин и 28-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Трех мужчин и женщину доставили в больницуТрех мужчин и женщину доставили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла 6 июля в 3 часа 46 минут на 547 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильной дороги «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Жердевского района. 59-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» попытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хаотай Болигер», под управлением 31-летнего водителя.

- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Volkswagen Polo» и его 33-летний пассажир, а также водитель «Хаотай Болигер» и его 28-летняя пассажирка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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