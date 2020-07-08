2020-07-08T09:21:08+03:00
Происшествия

Тамбовчане пытались похитить рельсы с железнодорожных путей

Злоумышленникам грозит до 5 лет колонии
Ксения АЛЕШИНА
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Инцидент произошел на улице КиквидзеИнцидент произошел на улице КиквидзеФото: УМВД по Тамбовской области
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В Тамбове полицейские задержали с поличным двоих местных жителей 22 и 38 лет при распиле железнодорожных рельс на улице Киквидзе. Оперативники обнаружили на месте преступления два отрезка уже спиленных рельс длиной по четыре метра.

Объектом своего внимания злоумышленники выбрали недействующую железнодорожную линию. Сначала они сняли рельсы и спрятали их в кустах, а затем вернулись туда в другой день, чтобы распилить рельсы и погрузить их в автомобиль. В дальнейшем они собирались сдать похищенное в пункт приема лома металла.

- Похищенные рельсы и оборудование для резки были изъяты. Мужчины доставлены в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову для проведения проверки по факту хищения чужого имущества. Тамбовчанам грозит уголовное преследование и лишение свободы на срок до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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