Тамбовчанин планировал продать 44 тысячи бутылок «паленого» алкоголя

7 Июль 2020 2020-07-07T13:01:48+03:00

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В июне в суд Кирсановского района с утвержденными обвинительными заключениями направлены три уголовных дела по обвинению 54-летнего местного жителя города в незаконном обороте фальсифицированной немаркированной алкогольной продукции.

«Паленое» спиртное нашли в октябре прошлого года во время обыска двух грузовых автомобилей, складского помещения и гаража, принадлежащих мужчине. Там обнаружили 44 тысячи бутылок различного наименования. Вся продукция была немаркированная, отсутствовали федеральные специальные марки. Сопроводительные документы на алкогольную продукцию также отсутствовали. Спиртное с признаками подделки изъяли и направили на экспертизу.

- По факту незаконного оборота алкогольной продукции с признаками контрафакта в следственной части следственного управления УМВД России по Тамбовской области возбудили несколько уголовных дел по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Закупка, хранение, перевозка алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, совершенные неоднократно, с причинением крупного ущерба», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Во время расследования были проведены пищевая и технико-криминалистическая экспертиза. Кирсановец в преступлениях признался и написал явку с повинной. Собраны улики и доказательства совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции с признаками контрафакта.

ИСТОЧНИК KP.RU