Бывший замначальника УФСИН по Тамбовской области получил 8 с половиной лет колонии

6 Июль 2020 2020-07-06T16:31:15+03:00

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Бывший заместитель начальника регионального УФСИН России получил срок за совершение должностных преступлений и получение взятки. Приговор ему вынесли 6 июня в Советском районном суде города Тамбова.

На следствии и в суде выяснили, что высокопоставленный сотрудник службы исполнения наказаний, в июне и сентябре 2014 года получил от жительницы Москвы взятку сначала в 300 тысяч рублей, а потом еще в 100 тысяч. За полмиллиона рублей УФСИНовец пообещал женщине решить вопрос об условно-досрочном освобождении ее брата, который находился в одной из колоний нашего региона.

- Так как в период отбытия наказания осужденный привлекался к дисциплинарной ответственности в виде водворения в штрафной изолятор и данный факт мог препятствовать составлению администрацией исправительного учреждения положительной характеристики на него, фигурант по телефону потребовал от руководства колонии изъять из личного дела осужденного документы, подтверждающие наличие у него дисциплинарного взыскания, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Кроме этого, он, зная, что осужденный пользовался запрещенными к использованию в исправительном учреждении предметами - мобильными средствами связи и комплектующими к ним, не принял мер, направленных на пресечение допущенных нарушений Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Оставшуюся часть взятки в 100 тысяч рублей сотрудник УФСИН получить не смог. Несмотря на его «усилия» суд, рассматривавший ходатайство заключенного об УДО, отказался его удовлетворить.

- В суде экс-руководителя признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - По совокупности преступлений приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион рублей и с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU