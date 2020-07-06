2020-07-06T16:31:15+03:00
Происшествия

Бывший замначальника УФСИН по Тамбовской области получил 8 с половиной лет колонии

Мужчину признали виновным в совершении должностных преступлений и получении взятки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший заместитель начальника регионального УФСИН России получил срок за совершение должностных преступлений и получение взятки. Приговор ему вынесли 6 июня в Советском районном суде города Тамбова.

На следствии и в суде выяснили, что высокопоставленный сотрудник службы исполнения наказаний, в июне и сентябре 2014 года получил от жительницы Москвы взятку сначала в 300 тысяч рублей, а потом еще в 100 тысяч. За полмиллиона рублей УФСИНовец пообещал женщине решить вопрос об условно-досрочном освобождении ее брата, который находился в одной из колоний нашего региона.

- Так как в период отбытия наказания осужденный привлекался к дисциплинарной ответственности в виде водворения в штрафной изолятор и данный факт мог препятствовать составлению администрацией исправительного учреждения положительной характеристики на него, фигурант по телефону потребовал от руководства колонии изъять из личного дела осужденного документы, подтверждающие наличие у него дисциплинарного взыскания, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Кроме этого, он, зная, что осужденный пользовался запрещенными к использованию в исправительном учреждении предметами - мобильными средствами связи и комплектующими к ним, не принял мер, направленных на пресечение допущенных нарушений Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Оставшуюся часть взятки в 100 тысяч рублей сотрудник УФСИН получить не смог. Несмотря на его «усилия» суд, рассматривавший ходатайство заключенного об УДО, отказался его удовлетворить.

- В суде экс-руководителя признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - По совокупности преступлений приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион рублей и с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тамбовскую колонию пытались перебросить крупную партию мобильников
В центре Тамбова обнаружены тайники с героином
Более 200 молодых тамбовчанок, воспитывающих детей до 7 лет, осваивают новые профессии
Бывший замначальника УФСИН по Тамбовской области получил 8 с половиной лет колонии
Новый продукт для финансирования проектов застройщиков запускает Сбербанк
На шести улицах Тамбова отключат свет более чем на пять часов
Тамбовские полицейские задержали фальшивомонетчика из Челябинской области
В День семьи, любви и верности свадьбу сыграют 10 тамбовских пар
В Мичуринске мужчина до смерти избил пьяного коллегу по работе
Житель Тамбовщины украл бордюрные камни с места благоустройства
В Тамбовском районе при пожаре погиб мужчина
В Тамбове 141 жилой дом останется без горячей воды
В Тамбовской области коронавирусом заболел годовалый мальчик
Пьяный тамбовчанин за рулем «ВАЗ-21703» повредил две иномарки
Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку
В Тамбовской области коронавирус нашли еще у 43 жителей региона
В Мичуринске строят парк-набережную
Тамбовская станция скорой помощи получила бокс для перевозки больных коронавирусом
В Тамбове полицейские обнаружили 14 тайников с наркотиками
На Тамбовщине установили особый противопожарный режим
В Тамбовской области подростки обокрали зека
Стела в парке культуры и отдыха Тамбова начала обратный отсчет времени до единого дня голосования
Четыре пляжа в Тамбове забраковал Роспотребнадзор
Прокуратура Мичуринска начала проверку после аварии с двумя погибшими подростками
В Тамбовской области разрешили работу летних кафе
Две тамбовчанки стали жертвами мошенников при сдаче квартир в аренду
Фирму, которая должна была обеспечить сохранность дома Теннис в Тамбове, собираются признать недобросовестным поставщиком
Тамбовчанин угнал автомобиль на глазах у его владельца
Двое подростков погибли при столкновении мопеда и фуры