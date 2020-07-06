2020-07-06T18:01:51+03:00
Общество

В тамбовскую колонию пытались перебросить крупную партию мобильников

Сотрудники исправительного учреждения задержали троих мужчин со свертками
Ксения АЛЕШИНА
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В свертках находилас крупная партия мобильных телефонов, зарядки к ним, а также USB шнур и 4 аккумуляторных батареиВ свертках находилас крупная партия мобильных телефонов, зарядки к ним, а также USB шнур и 4 аккумуляторных батареиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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На территории исправительной колонии №4 в Сосновском районе были задержаны трое мужчин, которые пытались перебросить через основное ограждение крупную партию запрещенных предметов для осужденных. Сотрудники учреждения во время их досмотра нашли пять свертков, в которых находились мобильники и устройства к ним.

- При проведении досмотра у правонарушителей обнаружено и изъято 5 свертков, обмотанных скотчем, в которых находилось 16 сотовых телефонов, 2 зарядных устройства, сим-карта, USB шнур и 4 аккумуляторных батареи. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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