2020-07-07T09:40:22+03:00
Происшествия

В Кирсановском районе двое отцов осуждены за неуплату алиментов

Суд приговорил мужчин к исправительным работам
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсановском районе суд в один день вынес два приговора в отношении двух местных жителей. Оба признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 157 УК РФ «Уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей».

В первом случае установлено, что мужчина, являясь отцом десятилетней дочери, с 2011 года обязан выплачивать алименты на ее содержание. Однако он уклонялся от исполнения как своих родительских обязанностей по материальному содержанию ребенка, так и от исполнения решения суда. За это в августе прошлого года его привлекли к административной ответственности.

Однако и в дальнейшем горе-отец не изменил своего отношения к исполнению родительского долга, продолжая уклоняться от уплаты алиментов. В итоге он накопил задолженность в размере около ста тысяч рублей.

Второй мужчина имеет 12-летнего сына, на которого по решению суда с 2015 года обязан выплачивать алименты. За уклонение от их уплаты он также привлекался к административной ответственности в июне 2019 года. Тем не менее, мужчина не сделал для себя должных выводов, в результате чего общая задолженность составила более 44 тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя по каждому из указанных дел, суд приговорил отцов-неплательщиков к наказанию в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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