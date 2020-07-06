Более 200 молодых тамбовчанок, воспитывающих детей до 7 лет, осваивают новые профессии

6 Июль 2020 2020-07-06T17:00:13+03:00

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В Тамбовской области 205 молодых мам мам осваивают новые профессии в рамках нацпроекта «Демография». В этом году обучиться новой специальности смогут не только женщины в декрете, но и тамбовчанки с детьми дошкольного возраста до 7 лет, не состоящие в трудовых отношениях и обратившихся в службу занятости.

- Самыми востребованными у молодых мам являются профессии в сфере обслуживания и индустрии красоты. Данные направления переподготовки в Тамбове успешно реализует Колледж торговли, общественного питания и сервиса. Следует отметить, что для участия в мероприятии колледжем были усовершенствованы, расширены и дополнены новыми модулями профессиональные программы, - сообщает областное управление труда и занятости населения.

В настоящее время более 50 женщин проходят переподготовку и повышение квалификации по программам: «Повар, кондитер (с получением дополнительной квалификации; «Карвинг – фигурная резка из овощей и фруктов»)»; «Парикмахер (с присвоением дополнительной квалификации «Визажист, стилист»)»; «Специалист по маникюру, специалист по педикюру (с получением дополнительной квалификации «Дизайн и наращивание ногтей»); «Портной»; Продавец продовольственных, продавец непродовольственных товаров, контролер кассир (с присвоением дополнительной квалификации «Мерчандайзер».

ИСТОЧНИК KP.RU