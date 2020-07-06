2020-07-06T16:02:15+03:00
Общество

На шести улицах Тамбова отключат свет более чем на пять часов

Это связано с аварийными работами
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове из-за проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 7 июля с 9 до 16 часов отключат свет на шести улицах.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, электроэнергии не будет у потребителей по следующим адресам:

- по ул. К.Московского, д.16-36;

- по ул. Мира, д.7-35, 22-52;

- по пер. Мира, д.16-62;

- по ул. Оружейной, д.3-19, 4-24;

- по ул. Дегтярева, д.62-70;

- по ул. Гастелло, 21-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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