В День семьи, любви и верности свадьбу сыграют 10 тамбовских пар

6 Июль 2020 2020-07-06T15:07:52+03:00

Правда, гостей в ЗАГС до сих пор не пускают

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В Тамбове, 8 июля, в День семьи, любви и верности зарегистрируют брак 10 пар. По традиции, на церемонии бракосочетания будут присутствовать актеры в образах святых Петра и Февронии, которые являются образцами семейной любви и верности.

- В этом году, учитывая сложившуюся ситуацию — распространение коронавирусной инфекции, регистрации будут проходить в ином формате. Ни родителей, ни друзей мы не можем допустить на церемонию. Тем не менее, сотрудники постараются создать для молодоженов душевную и праздничную атмосферу, - рассказала начальник управления ЗАГС администрации Тамбова Наталия Сажнева.

Известно, что в 2019 году сотрудники управления ЗАГС администрации города Тамбова зарегистрировали 2484 брака, что на 54 брака больше, чем в 2018 году (2430). Согласно статистике, 51% мужчин вступает в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Что касается представительниц прекрасного пола, то они вступают в брак в возрасте от 20 до 29 лет (59%).

ИСТОЧНИК KP.RU