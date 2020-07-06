2020-07-06T15:07:52+03:00
Общество

В День семьи, любви и верности свадьбу сыграют 10 тамбовских пар

Правда, гостей в ЗАГС до сих пор не пускают
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове, 8 июля, в День семьи, любви и верности зарегистрируют брак 10 пар. По традиции, на церемонии бракосочетания будут присутствовать актеры в образах святых Петра и Февронии, которые являются образцами семейной любви и верности.

- В этом году, учитывая сложившуюся ситуацию — распространение коронавирусной инфекции, регистрации будут проходить в ином формате. Ни родителей, ни друзей мы не можем допустить на церемонию. Тем не менее, сотрудники постараются создать для молодоженов душевную и праздничную атмосферу, - рассказала начальник управления ЗАГС администрации Тамбова Наталия Сажнева.

Известно, что в 2019 году сотрудники управления ЗАГС администрации города Тамбова зарегистрировали 2484 брака, что на 54 брака больше, чем в 2018 году (2430). Согласно статистике, 51% мужчин вступает в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Что касается представительниц прекрасного пола, то они вступают в брак в возрасте от 20 до 29 лет (59%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тамбовскую колонию пытались перебросить крупную партию мобильников
В центре Тамбова обнаружены тайники с героином
Более 200 молодых тамбовчанок, воспитывающих детей до 7 лет, осваивают новые профессии
Бывший замначальника УФСИН по Тамбовской области получил 8 с половиной лет колонии
Новый продукт для финансирования проектов застройщиков запускает Сбербанк
На шести улицах Тамбова отключат свет более чем на пять часов
Тамбовские полицейские задержали фальшивомонетчика из Челябинской области
В День семьи, любви и верности свадьбу сыграют 10 тамбовских пар
В Мичуринске мужчина до смерти избил пьяного коллегу по работе
Житель Тамбовщины украл бордюрные камни с места благоустройства
В Тамбовском районе при пожаре погиб мужчина
В Тамбове 141 жилой дом останется без горячей воды
В Тамбовской области коронавирусом заболел годовалый мальчик
Пьяный тамбовчанин за рулем «ВАЗ-21703» повредил две иномарки
Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку
В Тамбовской области коронавирус нашли еще у 43 жителей региона
В Мичуринске строят парк-набережную
Тамбовская станция скорой помощи получила бокс для перевозки больных коронавирусом
В Тамбове полицейские обнаружили 14 тайников с наркотиками
На Тамбовщине установили особый противопожарный режим
В Тамбовской области подростки обокрали зека
Стела в парке культуры и отдыха Тамбова начала обратный отсчет времени до единого дня голосования
Четыре пляжа в Тамбове забраковал Роспотребнадзор
Прокуратура Мичуринска начала проверку после аварии с двумя погибшими подростками
В Тамбовской области разрешили работу летних кафе
Две тамбовчанки стали жертвами мошенников при сдаче квартир в аренду
Фирму, которая должна была обеспечить сохранность дома Теннис в Тамбове, собираются признать недобросовестным поставщиком
Тамбовчанин угнал автомобиль на глазах у его владельца
Двое подростков погибли при столкновении мопеда и фуры