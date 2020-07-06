В центре Тамбова обнаружены тайники с героином

6 Июль 2020 2020-07-06T17:31:04+03:00

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В Тамбове полицейские задержали 31-летнего жителя села Красносвободное по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Стражи порядка нашли тайники на улице Студенецкой, Базарной и Носовской областного центра, которые разместил мужчина. В них находилось более 8 граммов героина.

- Наркотические средства направлены на экспертизу. В отношении задержанного, который подозревается в незаконном обороте наркотиков, будет проводиться проверка и решаться вопрос об его привлечении к ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU