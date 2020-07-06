2020-07-06T15:32:11+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали фальшивомонетчика из Челябинской области

Молодой человек расплачивался поддельными пятитысячными купюрами в продуктовых магазинах региона
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине после совершенной попытки сбыта фальшивой денежной купюры на территории Знаменского района в рамках введенного плана «Перехват» полицейские остановили на федеральной трассе Р-22 «Каспий» разыскиваемый автомобиль «Шевроле Лачетти» с номерами Челябинского региона. Как оказалось, в салоне иномарки находилось трое молодых парней, проживающих в Челябинской области.

Парни были задержаны и доставлены в отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что один из них, 21-летний челябинец, сбыл фальшивую пятитысячную купюру в магазине на территории райцентра Знаменка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным часть 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр».

Всего полицейскими установили шесть фактов сбыта поддельных пятитысячных купюр на территории Знаменского, Тамбовского, Первомайского и Петровского районах.

- 21-летний житель Челябинской области посещал продуктовые магазины, где приобретал товар на 250-300 рублей и каждый раз предъявлял к оплате крупную банкноту. После получения товара и сдачи настоящими деньгами он отправлялся в другой населенный пункт. В настоящий момент возбуждено шесть уголовных дел. Подозреваемый по решению суда арестован и помещен в СИЗО, другие пассажиры автомобиля опрошены, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Тамбовскими полицейскими совместно с коллегами из соседних областей отрабатывается причастность задержанного к аналогичным фактам на территории других российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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