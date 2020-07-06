2020-07-06T14:31:27+03:00
Происшествия

В Мичуринске мужчина до смерти избил пьяного коллегу по работе

Потерпевший скончался от разрыва селезенки
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, утром, 21 апреля этого года, на территории склада между работниками произошел конфликт из-за того, что один из грузчиков, а именно потерпевший, пришел на работу пьяным. Затем ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый избил своего напарника.

После драки мужчина пошел домой и по пути потерял сознание. Прибывшие медработники констатировали его смерть, причиной которой стал разрыв селезенки.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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