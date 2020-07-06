2020-07-06T12:02:12+03:00
Общество

В Тамбове 141 жилой дом останется без горячей воды

Кроме того, ее отключат в школах, детсадах и поликлиниках
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает администрация города Тамбова, с 6 по 10 июля в связи с гидравлическими испытаниями будет отключена горячая вода в 141 жилом доме.

Временные неудобства придется испытать тамбовчанам, проживающим в районе улиц: 1-я Полковая, К.Маркса, Пролетарская, Советская, Н.Вирты, З.Космодемьянской, Рязанская, Жуковского, Колхозная, Пушкарская, 2-я Шацкая, Моршанское шоссе, Комсомольская площадь, Подвойского, Мичуринская, Широкая, Защитная, Маяковского, Степная, Герцена, Халтурина, Михайлова, Чичканова, Б.Васильева, Заводская.

Кроме того, в зону отключения попадут четыре учебных заведения: школа № 22 (кор.1 (1-я Полковая,25) и кор.2 (Советская,159)), школа №24 (кор.1 (Мичуринская,93) и кор.3(Мичуринская,129)). Также 5 детских садов: № 51 (Колхозная,93), № 10 (Подвойского,10), № 40 (кор.1 (Мичуринская,105), кор.2 (Маяковского,6), кор.3 (Мичуринская,68)) и два медицинских учреждения (городская поликлиника №5, городская стоматологическая поликлиника №2).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тамбовскую колонию пытались перебросить крупную партию мобильников
В центре Тамбова обнаружены тайники с героином
Более 200 молодых тамбовчанок, воспитывающих детей до 7 лет, осваивают новые профессии
Бывший замначальника УФСИН по Тамбовской области получил 8 с половиной лет колонии
Новый продукт для финансирования проектов застройщиков запускает Сбербанк
На шести улицах Тамбова отключат свет более чем на пять часов
Тамбовские полицейские задержали фальшивомонетчика из Челябинской области
В День семьи, любви и верности свадьбу сыграют 10 тамбовских пар
В Мичуринске мужчина до смерти избил пьяного коллегу по работе
Житель Тамбовщины украл бордюрные камни с места благоустройства
В Тамбовском районе при пожаре погиб мужчина
В Тамбове 141 жилой дом останется без горячей воды
В Тамбовской области коронавирусом заболел годовалый мальчик
Пьяный тамбовчанин за рулем «ВАЗ-21703» повредил две иномарки
Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку
В Тамбовской области коронавирус нашли еще у 43 жителей региона
В Мичуринске строят парк-набережную
Тамбовская станция скорой помощи получила бокс для перевозки больных коронавирусом
В Тамбове полицейские обнаружили 14 тайников с наркотиками
На Тамбовщине установили особый противопожарный режим
В Тамбовской области подростки обокрали зека
Стела в парке культуры и отдыха Тамбова начала обратный отсчет времени до единого дня голосования
Четыре пляжа в Тамбове забраковал Роспотребнадзор
Прокуратура Мичуринска начала проверку после аварии с двумя погибшими подростками
В Тамбовской области разрешили работу летних кафе
Две тамбовчанки стали жертвами мошенников при сдаче квартир в аренду
Фирму, которая должна была обеспечить сохранность дома Теннис в Тамбове, собираются признать недобросовестным поставщиком
Тамбовчанин угнал автомобиль на глазах у его владельца
Двое подростков погибли при столкновении мопеда и фуры