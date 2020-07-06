В Тамбове 141 жилой дом останется без горячей воды

6 Июль 2020 2020-07-06T12:02:12+03:00

Кроме того, ее отключат в школах, детсадах и поликлиниках

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Как сообщает администрация города Тамбова, с 6 по 10 июля в связи с гидравлическими испытаниями будет отключена горячая вода в 141 жилом доме.

Временные неудобства придется испытать тамбовчанам, проживающим в районе улиц: 1-я Полковая, К.Маркса, Пролетарская, Советская, Н.Вирты, З.Космодемьянской, Рязанская, Жуковского, Колхозная, Пушкарская, 2-я Шацкая, Моршанское шоссе, Комсомольская площадь, Подвойского, Мичуринская, Широкая, Защитная, Маяковского, Степная, Герцена, Халтурина, Михайлова, Чичканова, Б.Васильева, Заводская.

Кроме того, в зону отключения попадут четыре учебных заведения: школа № 22 (кор.1 (1-я Полковая,25) и кор.2 (Советская,159)), школа №24 (кор.1 (Мичуринская,93) и кор.3(Мичуринская,129)). Также 5 детских садов: № 51 (Колхозная,93), № 10 (Подвойского,10), № 40 (кор.1 (Мичуринская,105), кор.2 (Маяковского,6), кор.3 (Мичуринская,68)) и два медицинских учреждения (городская поликлиника №5, городская стоматологическая поликлиника №2).

ИСТОЧНИК KP.RU