Житель Тамбовщины украл бордюрные камни с места благоустройства

6 Июль 2020 2020-07-06T13:46:06+03:00

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В поселке Знаменка полицейские раскрыли кражу 15 бордюрных камней с улицы Парковой в районе Набережной. Стройматериалы, которые похитил злоумышленник, предназначались для благоустройства тротуарной дорожки.

По подозрению в краже был задержан 53-летний житель села Никольское. Бордюры он собирался использовать при строительстве на собственном участке. С помощью своей грузовой машины он вывез камни к себе домой.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU