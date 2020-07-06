В Тамбовской области коронавирусом заболел годовалый мальчик

6 Июль 2020 2020-07-06T11:15:57+03:00

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В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом жителей достигло, по данным на 6 июля, 4988. 3391 человек выздоровели, 25 – умерли. За последние сутки COVID-19 заразились еще 44 человека, среди которых 16 мужчин и 27 женщин в возрасте от 27 до 82 лет, а также годовалый мальчик.

- На госпитализации сейчас находятся 440 человек, из них диагноз «пневмония» у 317 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU