Пьяный тамбовчанин за рулем «ВАЗ-21703» повредил две иномарки
Авария, в результате которой оказались повреждены две иномарки, произошла 4 июля примерно в час ночи на улице Карла Маркса в районе дома №176
«А» города Тамбова. По дынным областного УГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21703», будучи пьяным, не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль «Mitsubishi Pajero». После удара «ВАЗ-21703» в неконтролируемом движении наехал на железобетонную световую опору, которая рухнула на автомобиль «Chery SUV».
- В результате аварии травмы получил 28-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21703», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU