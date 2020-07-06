Пьяный тамбовчанин за рулем «ВАЗ-21703» повредил две иномарки

6 Июль 2020 2020-07-06T10:39:45+03:00

В момент аварии водитель был нетрезв Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в результате которой оказались повреждены две иномарки, произошла 4 июля примерно в час ночи на улице Карла Маркса в районе дома №176

«А» города Тамбова. По дынным областного УГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21703», будучи пьяным, не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль «Mitsubishi Pajero». После удара «ВАЗ-21703» в неконтролируемом движении наехал на железобетонную световую опору, которая рухнула на автомобиль «Chery SUV».

- В результате аварии травмы получил 28-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21703», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU