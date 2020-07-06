Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

6 Июль 2020 2020-07-06T09:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В эти дни, 6 и 7 июля, выпускники сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Его результат требуется для поступления в вуз на любую специальность, поэтому экзамен является самым массовым, и для соблюдения необходимых санитарных норм его разделили на два дня. Сегодня, в первый день сдачи, ЕГЭ по русскому языку на Тамбовщине напишут 1970 человек. Как сообщили в управлении образования и науки области, будет открыто 22 пункта проведения экзаменов.

В аудитории - не больше десяти человек. Здесь есть вода, проводится необходимая санитарная обстановка. Каждому по прибытию в пункт проведения экзамена измеряют температуру, выдают индивидуальные средства защиты.

Продолжительность экзамена по русскому языку - 3,5 часа или 210 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей. В ней содержится 27 заданий.

- Минимальный проходной порог единого государственного экзамена по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Результаты будут известны 20-23 июля в зависимости от даты сдачи экзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU