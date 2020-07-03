2020-07-03T10:21:11+03:00
Общество

Более 600 тамбовских выпускников сдадут ЕГЭ по литературе, информатике и географии

Экзамены стартуют 3 июля
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине ЕГЭ стартует 3 июляНа Тамбовщине ЕГЭ стартует 3 июляФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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На Тамбовщине с 3 июля начинаются выпускные экзамены. В этом году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ сдают только те выпускники, которым результаты экзаменов нужны для поступления в университет.

По информации регионального управления образования и науки, 3 июля будут работать одиннадцать пунктов проведения экзаменов. 248 выпускников проверят свои знания по литературе, 295 - по информатике и 95 - по географии.

- На Тамбовщине созданы все условия для безопасной сдачи экзаменов. Для обеспечения требований Роспотребнадзора закуплены средства индивидуальной защиты, а также бесконтактные термометры, дозаторы с антисептическим средством, оборудование для обеззараживания воздуха на сумму более 2,1 миллиона рублей. Все пункты проведения экзаменов обеспечены необходимым оборудованием и средствами защиты. Отработаны новые схемы доставки обучающихся в пункты проведения экзаменов. Более того, количество автобусов увеличено практически в 2 раза, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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