Тамбовчанин попросил ОМОНовца помочь ему украсть велосипед

3 Июль 2020 2020-07-03T09:37:46+03:00

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Сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Тамбовской области в свой выходной день во дворе жилого дома встретил мужчину, который нёс велосипед с обмотанными тросом колесами. Он попросил росгвардейца помочь снять противоугонное средство с велосипеда. Правоохранителю показалось странным такое поведение. А на вопрос его ли это велосипед мужчина уклонился от ответа.

- Росгвардеец принял решение задержать его и вызвать сотрудников полиции, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Как выяснилось, ранее судимый 34-летний тамбовчанин ранее судимый, похитил велосипед, который владелец оставил у общежития на ул. Советской областного центра. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU