В Тамбове из-за аварийных работ отключат свет на десяти улицах
Подача электроэнергии будет временно прекращена 3 июля
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В областном центре 3 июля АО «ОРЭС-Тамбов» проведут очередные неотложные аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Таким образом, света временно не будет по ряду адресов:
с 9.00 до 16.00
- ул. Буденного, 30-46;
- ул. Саратовская, 19-41;
- ул. Гагарина, 21-27;
с 09.00 до 12.00:
- ул.Защитная, 1-31.
с 13.30 до 16.30
- ул. А.Бебеля, 4-14;
с 13.00 до 16.00
- ул. Ерофеевская, 21-31;
- ул. Дегтярева, 39-51, 42-58;
- ул. Елецкая, 40-54;
- ул. Лесная, 1-19, 2-36;
- ул. Петропавловская, 50-62.
ИСТОЧНИК KP.RU