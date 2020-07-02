В Тамбове из-за аварийных работ отключат свет на десяти улицах

2 Июль 2020 2020-07-02T16:31:07+03:00

Подача электроэнергии будет временно прекращена 3 июля

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В областном центре 3 июля АО «ОРЭС-Тамбов» проведут очередные неотложные аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом, света временно не будет по ряду адресов:

с 9.00 до 16.00

- ул. Буденного, 30-46;

- ул. Саратовская, 19-41;

- ул. Гагарина, 21-27;

с 09.00 до 12.00:

- ул.Защитная, 1-31.

с 13.30 до 16.30

- ул. А.Бебеля, 4-14;

с 13.00 до 16.00

- ул. Ерофеевская, 21-31;

- ул. Дегтярева, 39-51, 42-58;

- ул. Елецкая, 40-54;

- ул. Лесная, 1-19, 2-36;

- ул. Петропавловская, 50-62.

ИСТОЧНИК KP.RU