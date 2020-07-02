В Тамбовской области вынесен приговор водителю фургона, по вине которого погиб человек

2 Июль 2020 2020-07-02T17:31:05+03:00

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В Кирсанове вынесен приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Установлено, что утром, 4 марта текущего года, мужчина, управляя грузовым фургоном «ВИС234700-30», двигался по автодороге Р22 «Каспий» в сторону Москвы. В районе 335 км он столкнулся с тягачом «МАН» с полуприцепом. В результате ДТП автомобиль «МАН» вынесло на «встречку», где он врезался в иномарку «Форд Фокус». 42-летний водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия.

- С учетом позиции государственного обвинения, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно, с лишением права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - В счет компенсации материального и морального вреда, причиненного преступлением, с осужденного в пользу потерпевшей взыскано более 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU