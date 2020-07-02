2020-07-02T17:31:05+03:00
Происшествия

В Тамбовской области вынесен приговор водителю фургона, по вине которого погиб человек

Мужчине назначили два года лишения свободы условно
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кирсанове вынесен приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Установлено, что утром, 4 марта текущего года, мужчина, управляя грузовым фургоном «ВИС234700-30», двигался по автодороге Р22 «Каспий» в сторону Москвы. В районе 335 км он столкнулся с тягачом «МАН» с полуприцепом. В результате ДТП автомобиль «МАН» вынесло на «встречку», где он врезался в иномарку «Форд Фокус». 42-летний водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия.

- С учетом позиции государственного обвинения, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно, с лишением права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - В счет компенсации материального и морального вреда, причиненного преступлением, с осужденного в пользу потерпевшей взыскано более 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин выманил у приятеля «Хbox» и перестал выходить на связь
В Тамбовской области вынесен приговор водителю фургона, по вине которого погиб человек
Экс-гендиректору «Моршанской мануфактуры» назначили судебный штраф за невыплату зарплаты сотрудникам
В Тамбове из-за аварийных работ отключат свет на десяти улицах
Жительницу Тамбовской области осудили за ложный донос о краже
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов
Тамбовские полицейские задержали парня, который угнал «Приору» у 23-летней девушки
Более 300 жителей Тамбовщины получат знаки ГТО
Трое тамбовчан перевели мошенникам более 800 тысяч рублей
В Тамбовской области приставы арестовали автомобиль за долг организации в 500 тысяч рублей
55-летний мотоциклист пострадал после столкновения с «УАЗ»
На севере Тамбова до 5 июля отключат горячую воду
Бывшим работникам кожевенного завода в Тамбовской области выплатили более 5 млн рублей долга по зарплате
В Мичуринске благоустраивают летний киноконцертный зал
В Тамбове начинается ремонт моста на ул. Базарной: движение по нему перекроют
Пятым кандидатом на пост губернатора Тамбовщины стал представитель «казачьей» партии Сергей Клишин
В Тамбовском райне трое грузчиков украли с предприятия 40 кг свинины
В Тамбовской области стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»