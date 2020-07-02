2020-07-02T15:53:54+03:00
Общество

Сбербанк открыл сезон летних промовкладов

Акция «Лето Онлайн» продлится со 2 июля по 2 августа 2020 года включительно
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Сбербанк запускает промовклад «Лето Онлайн», максимальная ставка по которому составит 4% годовых. Открыть вклад с повышенной ставкой можно только дистанционно: в мобильном приложении и в веб-версии интернет-банка Сбербанк Онлайн, а также в банкоматах, сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка.

Акция «Лето Онлайн» продлится со 2 июля по 2 августа 2020 года включительно. Срок вклада — 3 или 6 месяцев. Ставка: 4,0% годовых (для 6-месячных) и 3,8% годовых (для 3-месячных вкладов). Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Пополнение и снятие средств (за исключением процентов по вкладу) не предусмотрены.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк:

«Для открытия нового вклада не нужно посещать отделение банка: в Сбербанк Онлайн оформление займет меньше минуты, нашим интернет-банком можно пользоваться в любом месте — в квартире, на даче, нужен только выход в интернет. Так что этим летом быть онлайн не только удобно, но и выгодно».

Вклад «Лето Онлайн» с максимальной процентной ставкой 4% и сроком 6 месяцев можно открыть в любом регионе РФ, промо вклад "Лето Онлайн" сроком на три месяца доступен в 79 регионах России. Для жителей Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей с 7-го июля станет доступен отдельный промовклад сроком на 3 месяца под названием «Летний сезон» с такой же ставкой 3,8% годовых.

Подробности и условия вкладов — на сайте Сбербанка.

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