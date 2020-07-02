2020-07-02T16:02:57+03:00
Происшествия

Жительницу Тамбовской области осудили за ложный донос о краже

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 10 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Уметском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Установлено, что в феврале этого года, подсудимая обратилась в полицию с заявлением о краже сотового телефона, которую якобы совершил один ее знакомый. При этом стражи порядка предупредили женщину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но это ее не остановило.

В ходе проверки по данному заявлению, полицейские выяснили, что фактически она сама еще в декабре 2019 года отдала телефон этому мужчине. Разумеется, в возбуждении уголовного дела женщине было отказано.

- С учетом позиции государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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