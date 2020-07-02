2020-07-02T16:59:50+03:00
Происшествия

Экс-гендиректору «Моршанской мануфактуры» назначили судебный штраф за невыплату зарплаты сотрудникам

Его сумма составили двадцать тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области суд вынес приговор о назначении меры уголовно-правового характера бывшему генеральному директору ООО «Моршанская мануфактура», подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

Как установило следствие, подозреваемый из личной заинтересованности не платил зарплату 217 работникам за сентябрь и октябрь 2019 года. В итоге перед ними образовалась задолженность в размере более 5 миллионов рублей.

При этом в указанное время по договоренности подозреваемого с заказчиками они перечисляли деньги за приобретаемую продукцию напрямую на расчетные счета контрагентов ООО «Моршанская мануфактура», минуя его расчетный счет.

Таким образом, денежные средства не шли на зарплату сотрудникам, т.к. они в целях поддержания рентабельности фирмы были потрачены на иные платежи, имеющие более позднюю очередность погашения — оплату коммуналки услуг связи и сырья.

- В ходе следствия работникам данной организации полностью выплачена заработная плата за указанный период. Учитывая это, уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд с ходатайством о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Рассмотрев данное ходатайство, суд назначил ему судебный штраф в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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