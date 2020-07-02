Тамбовчанин выманил у приятеля «Хbox» и перестал выходить на связь
Тамбовские полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в областном центре еще в начале мая этого года. 25-летний тамбовчанин, поддавшись на уговоры приятеля, дал ему на пару дней игровую приставку «Хbox». Однако после этого друг перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.
Сотрудники разыскали злоумышленника и задержали его. Им оказался 22-летний житель Тамбова, проживающий на улице Базарной. Выяснилось, что игровой приставкой парень пользовался сам и не собирался возвращать ее товарищу. Как оказалось, задержанный уже не раз имел проблемы с полицией.
- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU