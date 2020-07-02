2020-07-02T18:04:33+03:00
Происшествия

Тамбовчанин выманил у приятеля «Хbox» и перестал выходить на связь

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовские полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в областном центре еще в начале мая этого года. 25-летний тамбовчанин, поддавшись на уговоры приятеля, дал ему на пару дней игровую приставку «Хbox». Однако после этого друг перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.

Сотрудники разыскали злоумышленника и задержали его. Им оказался 22-летний житель Тамбова, проживающий на улице Базарной. Выяснилось, что игровой приставкой парень пользовался сам и не собирался возвращать ее товарищу. Как оказалось, задержанный уже не раз имел проблемы с полицией.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин выманил у приятеля «Хbox» и перестал выходить на связь
В Тамбовской области вынесен приговор водителю фургона, по вине которого погиб человек
Экс-гендиректору «Моршанской мануфактуры» назначили судебный штраф за невыплату зарплаты сотрудникам
В Тамбове из-за аварийных работ отключат свет на десяти улицах
Жительницу Тамбовской области осудили за ложный донос о краже
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов
Тамбовские полицейские задержали парня, который угнал «Приору» у 23-летней девушки
Более 300 жителей Тамбовщины получат знаки ГТО
Трое тамбовчан перевели мошенникам более 800 тысяч рублей
В Тамбовской области приставы арестовали автомобиль за долг организации в 500 тысяч рублей
55-летний мотоциклист пострадал после столкновения с «УАЗ»
На севере Тамбова до 5 июля отключат горячую воду
Бывшим работникам кожевенного завода в Тамбовской области выплатили более 5 млн рублей долга по зарплате
В Мичуринске благоустраивают летний киноконцертный зал
В Тамбове начинается ремонт моста на ул. Базарной: движение по нему перекроют
Пятым кандидатом на пост губернатора Тамбовщины стал представитель «казачьей» партии Сергей Клишин
В Тамбовском райне трое грузчиков украли с предприятия 40 кг свинины
В Тамбовской области стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»