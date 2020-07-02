Тамбовские полицейские задержали парня, который угнал «Приору» у 23-летней девушки

2 Июль 2020 2020-07-02T15:31:28+03:00

Молодой человек воспользовался тем, что машина была открытой

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В отдел полиции по Тамбовскому району поступила информация об угоне автомобиля отечественного производства. Потерпевшая 23-летняя тамбовчанка рассказала, что обнаружила пропажу своей машины «Лады Приоры», припаркованной на улице Ленина села Черняное.

Сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия и опрос возможных свидетелей, а также самой потерпевшей. Оперативники установили, что угонщик проник в салон автомобиля, дверца которого была не заперта.

Вскоре полицейские нашли «Приору» неподалеку от места угона в технически исправном состоянии. Стражи порядка вычислили угонщика и задержали его. Им оказался 24-летний молодой человек, проживающий на улице Ленина. Как выяснилось, ему просто захотелось покататься.

- В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU