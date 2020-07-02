2020-07-02T14:33:21+03:00
Спорт

Более 300 жителей Тамбовщины получат знаки ГТО

Их вручат представителям 21 города и района области
Ксения АЛЕШИНА
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В регион поступило 339 знаков ГТОВ регион поступило 339 знаков ГТОФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовскую области поступили знаки для жителей региона, которые успешно выполнили нормативы комплекса ГТО во втором квартале этого года. Об этом сообщает региональное управление по физической культуре и спорту.

Всего жителям Тамбовской области вручат 339 знаков ГТО. Из них 333 золотых, пять серебряных и один – бронзовый. Их обладателями станут представители 21 города и района области, в том числе Тамбова, Мичуринска, Моршанска, а также Ржаксинского, Моршанского, Мучкапского и других районов.

- Серебряные и бронзовые знаки отличия обычно приходят по завершению календарного года. Поэтому региональный оператор комплекса ожидает поступления большой партии знаков в январе 2021 года, - уточняют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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