Более 300 жителей Тамбовщины получат знаки ГТО

2 Июль 2020 2020-07-02T14:33:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовскую области поступили знаки для жителей региона, которые успешно выполнили нормативы комплекса ГТО во втором квартале этого года. Об этом сообщает региональное управление по физической культуре и спорту.

Всего жителям Тамбовской области вручат 339 знаков ГТО. Из них 333 золотых, пять серебряных и один – бронзовый. Их обладателями станут представители 21 города и района области, в том числе Тамбова, Мичуринска, Моршанска, а также Ржаксинского, Моршанского, Мучкапского и других районов.

- Серебряные и бронзовые знаки отличия обычно приходят по завершению календарного года. Поэтому региональный оператор комплекса ожидает поступления большой партии знаков в январе 2021 года, - уточняют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU