2020-07-02T12:25:42+03:00
Происшествия

Трое тамбовчан перевели мошенникам более 800 тысяч рублей

Они попались на удочку аферистов, представившихся сотрудниками банка
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области за сутки трое жителей региона стали жертвами мошенников. Аферисты действовали по известной схеме. Они звонили людям и представлялись сотрудниками банка, сообщая, что на их имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы не допустить хищения денег, аферисты просили тамбовчан перевести имеющиеся у них средства якобы на безопасные счета.

Так, на удочку мошенников попались тамбовчанин, и две женщины из Тамбова и Токаревки. В общей сложности они перевели мошенникам 864 тысячи рублей.

- Если вам позвонят со службы безопасности банка и сообщат о том, что ваша банковская карта заблокирована или от вашего имени попытаются оформить кредит, знайте, что вам звонят мошенники, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Немедленно прервите разговор и положите трубку. Позвоните в полицию по телефону 02 с домашнего телефона или по номеру 102 с мобильных средств связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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