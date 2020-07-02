В Тамбовской области приставы арестовали автомобиль за долг организации в 500 тысяч рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T11:29:24+03:00

Машину продадут, а вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности по налогам

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В Котовске одна из организаций задолжала по налогам более 500 тысяч рублей. В добровольном порядке руководство фирмы долг погашать не собиралось. Тогда судебные приставы арестовали и изъяли принадлежащий компании-должнику автомобиль «Škoda Fabia».

- В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства, полученные от реализации, пойдут на погашение задолженности, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU