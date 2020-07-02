2020-07-02T10:29:45+03:00
Происшествия

55-летний мотоциклист пострадал после столкновения с «УАЗ»

Авария произошла в Котовске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
55-летний мужчина попал в больницу55-летний мужчина попал в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 1 июля в 10 часов 50 минут на улице 9 Пятилетки в районе дома №3 города Котовска. По данным областного УГИБДД, 49-летний водитель автомобиля «УАЗ-39094» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, столкнулся с мотоциклом «Racer RC 150T», под управлением 55-летнего мужчины.

- После аварии водителя мотоцикла на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 300 жителей Тамбовщины получат знаки ГТО
Трое тамбовчан перевели мошенникам более 800 тысяч рублей
В Тамбовской области приставы арестовали автомобиль за долг организации в 500 тысяч рублей
55-летний мотоциклист пострадал после столкновения с «УАЗ»
На севере Тамбова до 5 июля отключат горячую воду
Бывшим работникам кожевенного завода в Тамбовской области выплатили более 5 млн рублей долга по зарплате
В Мичуринске благоустраивают летний киноконцертный зал
В Тамбове начинается ремонт моста на ул. Базарной: движение по нему перекроют
Пятым кандидатом на пост губернатора Тамбовщины стал представитель «казачьей» партии Сергей Клишин
В Тамбовском райне трое грузчиков украли с предприятия 40 кг свинины
В Тамбовской области стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»