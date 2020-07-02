55-летний мотоциклист пострадал после столкновения с «УАЗ»

2 Июль 2020 2020-07-02T10:29:45+03:00

55-летний мужчина попал в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 1 июля в 10 часов 50 минут на улице 9 Пятилетки в районе дома №3 города Котовска. По данным областного УГИБДД, 49-летний водитель автомобиля «УАЗ-39094» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, столкнулся с мотоциклом «Racer RC 150T», под управлением 55-летнего мужчины.

- После аварии водителя мотоцикла на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU