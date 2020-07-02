На севере Тамбова до 5 июля отключат горячую воду

2 Июль 2020 2020-07-02T09:30:34+03:00

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На севере областного центра на этой неделе пройдут гидравлические испытания теплосетей. Из –за этого, со 2 по 5 июля, горячей воды не будет у жителей улиц Н.Вирты и Мичуринская. Как сообщает администрация города Тамбова, всего под отключение попадут 44 жилых дома, а также 3 учебных заведения (центр образования №13 им.Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова (Н.Вирты,120), лицей №14 (Мичуринская,112в), спортивно-адаптивная школа (Мичуринская,112в)), 3 детских сада («Родничок» (Н.Вирты,118), «Сказка» (Мичуринская,183), «Радуга» (Мичуринская,122)). Кроме того, отключения коснутся двух медицинских учреждений: Кабинет врача общей практики (Мичуринская,189) и Центр здоровья детей (Мичуринская,169в).

ИСТОЧНИК KP.RU