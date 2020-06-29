2020-06-29T17:01:21+03:00
Происшествия

В Тамбовской области бывший начальник районного отдела УФССП осужден за получение взятки

Суд назначил мужчине условное наказание и запретил занимать должности на госслужбе в течение одного года и шести месяцев
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине суд вынес приговор в отношении экс-начальника одного из районных отделов УФССП России. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки».

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Тамбовской области, фигурант получил 25 тысяч рублей в качестве взятки от должника по исполнительному производству о взыскании в пользу банка задолженности по кредиту. Начальник отдела пообещал ему не принимать принудительные меры по взысканию долга, а затем и вовсе прекратить исполнительное производство. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками регионального УМВД России.

- Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением его права в течение полутора лет занимать должности на государственной службе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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