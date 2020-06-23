2020-06-23T18:01:30+03:00
Происшествия

В Тамбовской области перед судом предстанет 19-летний парень, который избил подростка и отобрал у него мобильник

Инцидент произошел в Кирсанове
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Гавриловского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».

По версии следствия, вечером 18 марта этого года, обвиняемый в компании молодых людей распивал спиртные напитки во дворе дома по улице Красноармейской города Кирсанова. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек спровоцировал конфликт с 17-летним подростком. Парень стал избивать его и требовать денег, однако их у потерпевшего не оказалось. Тогда злоумышленник проверил карманы одежды своей жертвы, и нашел там мобильник. Обвиняемый забрал телефон себе и ушел домой.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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