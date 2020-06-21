На 21 июня в Тамбовской области выявили коронавирус у 53 человек

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:24:40+03:00

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В Тамбовской области выявили 53 новых случая коронавируса. Среди зараженных: 20 мужчин, 31 женщина, двое детей (девочка 8 лет и мальчик 12 лет). Возраст взрослых от 19 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с инфицированными.

Количество подтвержденных случаев заболевания за весь период эпидемии достигло 4 318, из них 1518 - без клинических проявлений. 2300 пациентов выздоровели: 1084 выписали из стационаров, 1216 сняли с амбулаторного наблюдения. 18 тамбовчан с Covid-19 умерли.

На госпитализации - 516 человек, из них диагноз «пневмония» у 412. На домашнем карантине - 3835 тамбовчан (из них подтвержденных случаев - 1484, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому - 10 424. Выписаны из больниц - 1878. Всего обследованных - 16 653.

ИСТОЧНИК KP.RU