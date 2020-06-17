2020-06-17T18:00:08+03:00
Происшествия

Тамбовчанина задержали за незаконную рубку дубов

Мужчина срубил шесть деревьев
Ксения АЛЕШИНА
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В Сосновском районе в одном из кварталов Стежинского лесничества неизвестный срубил шесть дубов. По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний житель города Тамбова. Выяснилось, что срубленные бензопилой деревья мужчина вывозил на тракторе.

- Проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий по сбору улик и доказательств, подтверждающих вину подозреваемого. Также выявляется круг других лиц, причастных к совершению данного преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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