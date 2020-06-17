В Тамбове отключат электроэнергию на улицах Августа Бебеля и Рылеева

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:41:09+03:00

Очередные аварийные работы проведут в областном центре

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В областном центре, 18 июня, произойдут очередные отключения света в связи с проведением АО «ОРЭС — Тамбов» аварийно-восстановительных работ.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова, подача электроэнергии потребителям будет прекращена по следующим адресам:

- с 9.00 до 15.00 по ул. А.Бебеля, д. 31-74;

- с 13.30 до 16.30 по ул. Рылеева, д. 71-73.

ИСТОЧНИК KP.RU