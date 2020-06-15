Тамбовчанин украл у квартирантки 60 тысяч рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:35:23+03:00

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13 июня в дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску обратилась местная 24-летняя жительница города. Девушка рассказала, что пока она была на работе в Москве, кто-то взломал дверь ее съемной квартиры и похитил 60 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к краже может быть причастен хозяин жилья. Предполагается, что мужчина, знавший об отсутствии квартиросъемщицы, взломал навесной замок и проник в квартиру. В шкафу он нашел крупную сумму денег и забрал их себе.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU