2020-06-15T17:02:10+03:00
Происшествия

В Тамбове управляющая компания должна выплатить 10-летней девочке компенсацию за полученную травму в подъезде собственного дома

Школьница подскользнулась на мокром полу и ударилась лицом об металлическую дверь
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовчанка подала иск о компенсации морального вреда ее 10-летней дочери, пострадавшей от бездействия одной из городских управляющих компаний. Инцидент произошел зимой этого года. Девочка возвращалась домой после прогулки и поскользнулась в подъезде на мокром полу. Ребенок ударился лицом о металлическую дверь, получив травму. При падении школьница долгое время не могла видеть глазом и вести привычный образ жизни.

- В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Однако управляющей компанией не принимались меры по предотвращению возможного падения жильцов дома на скользком полу: у подъездов не были установлены скребки для обуви, а также не была смонтирована система защиты от грязи и влаги.

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования тамбовчанки (снижен размер денежной компенсации морального вреда). С управляющей компании взыскали пять тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 2500 рублей - штраф за отказ возместить моральный вред в добровольном порядке. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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