2020-06-15T18:00:18+03:00
Общество

В Тамбовской области почти 300 автобусов ездили с техническими неисправностями

К такому выводу пришли сотрудники УГИБДД по итогам рейда
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские автоинспекторы подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое проходило на территории региона с 5 по 12 июня. За это время сотрудники УГИБДД осмотрели 2437 автобусов, из которых, как оказалось, 265 эксплуатировались с техническими неисправностями. Кроме того, четыре транспортных средства не проходили техосмотр.

По результатам проверок, к административной ответственности были привлечены пять юридических и 128 должностных лиц автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, ответственных за работу по обеспечению безопасности дорожного движения.

Также автоинспекторы выявили 903 нарушения Правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов, из которых трое управляли ими без соответствующей категории.

Еще было выявлено 28 фактов управления транспортными средствами без технического средства контроля (тахографа), а 22 автобуса и вовсе сняли с маршрута из-за неисправности рулевого управления.

- В городе Рассказово сотрудниками ГИБДД был задокументирован факт оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, не отвечающим требованиям безопасности их жизни и здоровья. Ответственность за данное преступление предусмотрена ст. 238 УК РФ. В настоящее время материал направлен в следственные органы, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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