2020-06-15T13:29:22+03:00
Общество

У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт

Ресурс поможет бороться не только с телефонным мошенничеством
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На сайте Сбербанка в разделе «Ваша безопасность» появился специальный подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации. Также любой пользователь, заполнив простую форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном телефоне, с которого ему позвонили злоумышленники. Эти данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков.

Таким образом, ресурс поможет не только бороться с телефонным мошенничеством, но и значительно расширит систему фрод-мониторинга Сбербанка для защиты клиентов от киберпреступников.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«На сегодняшний день среди популярных схем мошенничества лидирующие позиции занимают схемы с использованием социальной инженерии. В частности, очень распространено телефонное мошенничество, когда злоумышленники от лица разных служб и компаний вводят своих жертв в заблуждение с целью завладеть их денежными средствами. С начала 2020 года мы зафиксировали более 1,3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Это первый в России ресурс подобного рода, доступный любому гражданину без ограничений. Запуск ресурса поможет оперативно выявлять и эффективно противодействовать злоумышленникам в масштабах всей страны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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