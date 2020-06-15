2020-06-15T15:14:58+03:00
Общество

Пункты проведения ЕГЭ в Тамбовской области проверяют на соблюдение санитарных норм

Они должны обязательно соответствовать требованиями Роспотребнадзора и Рособрнадзора
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине началась проверка готовности пунктов проведения экзаменов к ЕГЭ. В первую очередь обратят внимание на их оснащенность специальными средствами безопасности: бесконтактными термометрами, стационарными дозаторами с антисептическими средствами, рециркуляторами воздуха, индивидуальными средствами защиты. Кроме того, будут разработаны схемы размещения участников ЕГЭ, с учетом соблюдения дистанции.

Прошу проверить все экзаменационные пункты, задействованные в период проведения ЕГЭ. Каждый должен соответствовать требованиям санитарных норм, порядку проведения экзаменов. Особенное внимание прошу уделить созданию условий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, Рособрнадзора. Должна быть обеспечена бесперебойная подача электроэнергии и работоспособность всего технического оборудования, видеонаблюдения, - сказала Татьяна Котельникова, начальник регионального управления образования и науки области.

Еще один важный момент, поставленный на контроль управления, это оснащение всех аудиторий и штабов онлайн-наблюдением. Технические специалисты должны будут будут докладывать в пункты проведения экзаменов о проделанной ими работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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