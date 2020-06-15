2020-06-15T13:45:20+03:00
Общество

В одном из тамбовских сел установили карантин по бешенству

Опасное заболевание подтвердилось у собаки
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Дубовое Петровского района Тамбовской области установили карантин по бешенству подворье на улице Центральной. Как сообщает управление Россельхознадзора, там была обнаружена заболевшая собака.

По информации специалистов, территория по улице Центральной объявлена неблагополучным пунктом по бешенству животных, а село Дубовое –угрожаемой зоной.

Напомним, что в неблагополучном пункте нельзя проводить выставки собак и кошек. Кроме того, запрещена торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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