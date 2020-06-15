2020-06-15T14:35:08+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовской области перевела мошенникам 150 тысяч рублей за «снятие порчи»

Аферист написал женщине в соцсети, что на ее семье лежит проклятье
Ксения АЛЕШИНА
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В Сосновском районе 40-летняя жительница села Подлесное стала жертвой мошенников. Как выяснили полицейские, деньги на счета аферистов женщина переводила для того, чтобы с ее семьи сняли порчу. Женщина была зарегистрирована в одной из социальных сетей, где ей написали, что на ее близких якобы наложен сглаз, и предложили его снять.

Неизвестный велел женщине перевести незначительную сумму для обряда. Затем он сообщил ей, что порча не снимается и попросил еще денег. В течение двух недель под различными предлогами потерпевшая перевела злоумышленнику 150 тысяч рублей. В полицию она обратилась после того, как аферист перестал выходить на связь.

- В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению мошенников. УМВД России по Тамбовской области обращается к гражданам - будьте бдительны и внимательны! Не вступайте в разговор с малознакомыми людьми, предлагающие снятие порчи либо другие навязывающие услуги. Ни под каким предлогом не переводить свои денежные накопления на незнакомые счета. А если вы стали жертвой преступления обращайтесь с заявлением в полицию, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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